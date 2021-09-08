На шоу "Маска" показали самый дорогой костюм за 2 сезона

Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник. Также с ними будет Андрей Данилко.

На этот раз на странице телешоу "Маска" опубликовали новое фото. На снимке - новый персонаж шоу - Робот. Его костюм вышел самым дорогим за два сезона.

"НОВЫЙ ГЕРОЙ ГИПЕРШОУ МАСКА - уникальный Робот! 😎 Вам удалось разгадать нашу загадку?

Этот оригинальный костюм - самая дорогая маска за два сезона шоу. Внешний вид героя просто завораживает - необычные цвета, размеры, а еще спецэффекты и уникальные способности. «Несмотря на то, что Робот выглядит огромным, а его рост 2,4 метра, костюм не слишком тяжелый. Это позволяет звезде внутри легко двигаться. В тело Работа вмонтирована подсветка, которая реагирует на звуки и, в зависимости от песни, его свечение будет меняться. Робот имеет 2 режима голоса и встроенный Bluetooth, который можно подключить к любому устройству », - рассказала художница по костюмам Леся Патока", пишут на странице телешоу "Маска".

Поклонники шоу остались в восторге от костюма: "Ваууу", "Шик, Красота", "Я хочу этот костюм себе домой", "Это бомба - ракета", "Жду недождусь новых героев из шоу маски все очень красивые и крутые не могу дождаться нового сезона".

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