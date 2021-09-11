Украинцы спорят в сети, кто может скрываться за маской Пиковой Дамы

Как сообщает Politeka.net, недавно стартовали съемки второго сезона популярного шоу "Маска". На странице проекта в Instagram интерес зрителей подогревают, показывала фрагменты все новых и новых масок, конечно же такие фото или короткие ролики вызывают бурные обсуждения среди пользователей, все пытаются угадать, кто из знаменитостей может скрываться за тем или иным ярким костюмом.

Так, недавно зрителям показала еще одну маску – Пиковую Даму, которая впечатляет своим необычным нарядом. Однако некоторые даже спорят в комментариях, мужчина это или женщина, хотя большинство все же склоняется к тому, что там девушка.

А вариантов знаменитостей, которых обсуждают сети, очень много: "Кто придумал название костюму? Капец", "Ну и название", "Полякова", "Это Зеленский", "Жена Олега Винника", "Каменских", "Ого, какой костюм", "Марув возможно", "100% Алёша, её неправильный прикус сложно не узнать", "Там мужчина", "Костюм для Поляковой", "Никитюк", "Дорофеева", "Сергей Зверев!", "Марув".

Напомним, "Скандальная" героиня шоу "Маска" разделила украинцев на два лагеря: "Было бы глупо, будь это Кароль".

Как сообщала Politeka, Новая героиня "Маски" Краля вызвала споры в сети, яркие кадры: "Её неправильный прикус сложно не узнать".

Также Politeka писала, что Новый герой в шоу "Маска" поразил шикарным видом украинцев: "Самая дорогая за два сезона...".