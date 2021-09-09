Украинцам показали очередного нового героя нашумевшего шоу «Маска», второй сезон которого вскоре стартует

Как передает Politeka.net, в Инстаграм проекта появилось видео, на котором представили новую героиню шоу. На Крале были кожаные ботинки на каблуках и маска, скрывающая лицо. Особое внимание привлекли кожаные перчатки и белый мех.

«Во втором сезоне гипершоу МАСКА будет жарко! Изысканная Пиковая Краля приковывает взгляды и заставляет рассматривать даже самые мелкие детали ее образа. Как думаете, кто из знаменитостей может скрываться в этом костюме?», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях начался настоящий спор по поводу того, кто скрывается под маской.

«Марув возможно», «Я подумала, что это Круэлла», «100% Алёша, её неправильный прикус сложно не узнать», «Там мужчина», «Костюм для Поляковой», «Кто угодно, но первая мысль – Марув», «Залипнуть можно. Такая красота!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что красотка в латексе и шубе впечатлила своим эпатажем на шоу «Маска»: "только Марув".

А еще Politeka сообщала, что новая «Маска» очаровала шикарным видом: "Самая дорогая за два сезона...".

Также Politeka писала, что новая героиня шоу "Маска" похлопала "копытами", удивив зрителей: "Интересно, кто это?".