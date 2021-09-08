На шоу "Маска" показали найдорожчий костюм за 2 сезони

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проекту"Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник. Також з ними буде Андрій Данилко.

Цього разу на сторінці телешоу "Маска" опублікували нове фото. На знімку-новий персонаж шоу-Робот. Його костюм вийшов найдорожчим за два сезони.

"Новий герой ГІПЕРШОУ МАСКА-унікальний Робот! 😎 Вам вдалося розгадати нашу загадку?

Цей оригінальний костюм-найдорожча маска за два сезони шоу. Зовнішній вигляд героя просто заворожує-незвичайні кольори, розміри, а ще спецефекти і унікальні здібності. "Незважаючи на те, що Робот виглядає величезним, а його зріст 2,4 метра, костюм не надто важкий. Це дозволяє зірці всередині легко рухатися. В тіло робота вмонтована підсвічування, яка реагує на звуки і, в залежності від пісні, його світіння буде змінюватися. Робот має 2 режими голосу і вбудований Bluetooth, який можна підключити до будь - якого пристрою», - розповіла художниця по костюмах Леся Патока", пишуть на сторінці телешоу "Маска".

Шанувальники шоу залишилися в захваті від костюма:" Ваууу", "Шик, Краса" ," я хочу цей костюм собі додому"," це бомба - ракета","Чекати недождусь новий герой з шоу маска весь дуже красивий і крутий не можу дочекатися новий сезон".

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