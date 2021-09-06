Нова героїня другого сезону шоу "Маска" вразила своїм епатажним образом, а українці тут же запідозрили, хто з відомих співачок під ним ховається
Творці шоу "Маска" показали ще одну учасницю другого сезону проекту, яку назвали "Виновою кралею".
"Ця суперечлива маска одна з небагатьох, хто має яскраво виражену жіночу фігуру. Вона одягнена в латексний комбінезон, у неї неймовірне взуття, зроблена на замовлення. Плечі героїні покриває шикарна шуба, на пошиття якої пішло 20 метрів оксамиту і більше 10 метрів штучного хутра, що імітує соболиний", - розповіли творці шоу.
Крім того, за героїнею буде тягнутися 2-метровий шлейф, а її голову прикрашає розкішний головний убір з величезним серцем, піками і шипами.
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Багато українців в коментарях запідозрили, що за такою епатажною маскою може ховатися співачка MARUV. Однак, були й інші варіанти.
"Ого!! На думку спадає тільки Марув. костюм супер", "Там буде Білик 99%", "вже чекаю жарти Андрія Михайловича про шуби", "на Марув схожа, може вона під маскою!?", "Нікітюк Леся 100%", "мені здається, що там може бути Марув, Віка Сміюха, або Слава Камінська", - пишуть люди.
Нагадаємо, Полякова змусила DZIDZIO реготати на шоу Маска, показавши пару жестів.
Як повідомляла Politeka, розсекречений новий герой "Маски", українці губляться в здогадах.
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