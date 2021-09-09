Личность участницы в «скандальном» образе второго сезона шоу «Маска» заинтриговала украинцев. В сети стали появляться первые версии того, кто из звезд скрывается за маской этой героини

С приближением второго сезона популярного шоу «Маска» его создатели все чаще делятся кадрами с новыми героями в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, на этот раз они показали в движении героиню, которая получила имя «Скандал».

Этот необычный блестящий костюм с «многоликой» маской и огромной красной стрелкой, указывающей вниз, заинтриговал украинцев, ведь в прошлом сезоне на шоу «Маска» разгорелся самый что ни на есть настоящий скандал. Тогда одна из звездных детективов проекта Оля Полякова в эфире шоу нелицеприятно высказалась о певице Тине Кароль, на что та ответила, выпустив клип на песню «Скандал».

«Противоречивая Скандал чувствует себя настоящей звездой. Она обожает вспышки фотокамер и всегда готова позировать. Есть предположение, кто может скрываться в этом необычном костюме?», - написали создатели «Маски».

Украинцы тут же принялись делиться своими вариантами. При этом часть людей считает, что за маской все же скрывается Кароль, а другая часть - что этого не может быть.

«Такая миниатюрная, как Екатерина Кухар, пока больше догадок нету. Посмотрим выступления, услышим подсказки, возможно, догадаемся», «Это точно не Тина», «Кристина Лебедь», «Сильно худая как для Тины», «Было бы глупо, наверное, будь это Кароль», «Скорее всего Тина Кароль!», «Точно Каролька. И к гадалке ходить не надо. Фейс точно ее», - пишут люди.

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