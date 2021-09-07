Над артистом по доброму посміялися

Український співак Олег Винник користується великою популярністю, а шанувальники не дають йому проходу

Артист завоював величезну любов публіки, а його найвідданіші фанати слідують за ним по п'ятах, пише Politeka.net. Такий висновок можна зробити по відео, яке опублікував у себе сторіс телеведучий Володимир Остапчук.

На кадрах біля машини Олега Винника зібрався натовп жінок і один чоловік. Мабуть, шанувальники хотіли попросити автограф у кумира.

"Олег Винник і вовчиці", - підписав кадри ведучий.

"На виїзді з павільйону у нас пробка вже п'ять хвилин була, знаєте чому? Тому що, там Олег Винник, а це "вовчиці"", - заявив Остапчук.

А його друг додав: "І "вовк"один там".

Володимир Остапчук жартома зазначив: "До нас би хоч одна підійшла".

"А до нас той "вовк" підійде", - пожартував друг телеведучого і викликав сміх.

Пізніше Володимир Остапчук з другом зняли Олега Винника в машині.

"Можна, будь ласка, автограф!",- вигукнув ведучий з другом відомому артисту, а той поїхав.

Зазначимо, кілька років тому Олег Винник виконав хіт "Вовчиця", який завоював велику любов українців. Після цього всіх прихильниць артиста стали називати "вовчицями". Сам Олег Винник завжди висловлює повагу до фанатів, про що неодноразово розповідав.

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