Украинский певец, детектив на шоу "Маска", Олег Винник, рассказал, что для него главное на съемках

Артист активно снимается в различных проектах, ведь давно завоевал огромную популярность в Украине, пишет Politeka.net.

В частности, сейчас певец снимается на шоу "Маска", где пытается угадать вместе с другими детективами кто тот или иной герой, выступивший перед ними на сцене.

Кроме того, певец снимается в фильмах, и часто делится информацией о своих успехах в Инстаграм. А в последнем посте артист рассказал, что считает главным на съемках.

"Главное на съемках - не забыть взять хорошее настроение и улыбку 😁 прекрасного дня вам всем 🌻", - написал Винник, подкрепив запись фото в рубашке и джинсах.

За полчаса пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Олег Анатольевич у меня мечта с вами сфотографироваться. Надеюсь у меня выйдет. До встречи в Чернигове🙌❤️", "Спасибо за улыбку и поцелуй, 💋 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️", "пускай улыбка с Вашего лица никогда никуда не убегает🙈❤", "Олег Анатольевич вы лучший артист в Украине!", "Ой спасибо, Ваше пожелание как нельзя кстати.😍 А хорошее настроение и улыбка - всегда при нас! 😉", - написали поклонницы Винника, которых называют "волчицами".

Напомним, Винник появился на шоу "Маска" с "серьезными парнями" в черном

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