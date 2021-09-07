Над артистом по доброму посмеялись

Украинский певец Олег Винник пользуется большой популярностью, а поклонники не дают ему прохода

Артист завоевал огромную любовь публики, а его самые преданные фанаты следуют за ним по пятам, пишет Politeka.net. Такой вывод можно сделать по видео, которое опубликовал у себя сторис телеведущий Владимир Остапчук.

На кадрах возле машины Олега Винника собралась толпа женщин и один мужчина. Видимо, поклонники хотели попросить автограф у кумира.

"Олег Винник и вовчыци", - подписал кадры ведущий.

"На выезде из павильона у нас пробка уже пять минут была, знаете почему? Потому что, там Олег Винник, а это "вовчыци"", - заявил Остапчук.

А его друг добавил: "И "вовк" один там".

Владимир Остапчук в шутку отметил: "К нам бы хоть одна подошла".

"А к нам тот "вовк" подойдет", - пошутил друг телеведущего и вызвал смех.

Позже Владимир Остапчук с другом засняли Олега Винника в машине, но тот уехал.

"Можно, пожалуйста, автограф!", - выкрикнул ведущий с другом известному артисту.

Отметим, несколько лет назад Олег Винник исполнил хит "Вовчиця", который завоевал большую любовь украинцев. После этого всех поклонниц артиста стали называть "вовчицями". Сам Олег Винник всегда выражает уважение к фанатам, о чем неоднократно рассказывал.

Напомним, Винник обратился к украинцам, заинтриговав планами на будущее

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