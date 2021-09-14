Українців готують до нового сезону шоу "Маска", проте детектив першого сезону, співак Андрій Данилко, змусив усіх понервувати

Перший сезон шоу "Маска" заробив величезну популярність в Україні, повідомляє Politeka.net. Тільки прем'єрний випуск подивилися понад п'ять мільйонів осіб.

Суть проєкту - вгадати учасника, який ховається під маскою. Детективами першого сезону стали співаки Олег Винник, Дзідзьо і Андрій Данилко, а також виконавиці Настя Каменських і Оля Полякова.

Глядачі особливо відзначали роботу Андрія Данилка на шоу, проте в новому сезоні артист змусив понервувати українців.

Вже з'явився відеоанонс другого сезону проекту, в якому знялися всі детективи попереднього сезону окрім Данилка, чим засмутив шанувальників. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За дві години відео зібрало понад 6000 переглядів і багато коментарів.

"Данилко не захотів знятися? Але в журі ми його чекаємо 😍", " а Андрія Данилка в суддях не буде?", "Буде ще більше цікавих і загадкових масок"," з нетерпінням чекаємо, швидше б🤗", " це буде казка під назвою маска🔥 🔥 🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, що прем'єра другого сезону відбудеться вже цієї осені, а творці досі не розкривають - чи буде Андрій Данилко детективом, знову примушуючи всіх понервувати.

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