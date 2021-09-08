В Сети появилось редкое фото известного шоумена Андрея Данилко еще до того, как он стал Сердючкой

Как сообщает Politeka.net, в сети всплыло неожиданное архивное фото Андрея Данилко в юности. Снимок опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных артисту. Все знают харизматичную Верку Сердючку, которая является ярким образом, за которым скрывается Данилко. Однако, мало кто видел артиста в молодости без грима и экстравагантных нарядов.

На фотографии, которую публиковали в сети, Андрея еще совсем молодого можно увидеть во время отдыха у моря. Он в плавках чуть согнувшись сидит на камнях и с грустным лицом смотрит в объектив камеры.

В подписи к фото написали: "Скоро видео, время пока есть". Пользователи тут же начали комментировать фотографию юного Данилко: "Где мои 16 лет?", "Море, чайки!", "Идеально", "Обожаю", "Классный", "Такой юный".

Напомним, Возвращение Андрея Данилко на ТВ в ярком амплуа вызвало ажиотаж: "Все, теперь можно смотреть".

Как сообщала Politeka, Новый сезон шоу "Маска", стало известно, как Данилко заманили в жюри: "Когда артисту показали…".

Также Politeka писала, что Мама Верки Сердючки без грима поразила видом, показав фото с мужчиной: "Сильно обожаю!".