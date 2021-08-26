Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, не смог показать полноценный номер на концерте ко Дню Независимости

Как передает Politeka.net, из-за дождя дети, одетые в костюмы зайчиков, не смогли выйти на сцену. Такое решения было принято организаторами концерта. В Инстаграм у Сердючки появились кадры с мероприятия.

«Если бы не дождь…», - подписано фото.

В комментариях поклонники стали обсуждать произошедшее. Многие пришли к выводу, что решение не выпускать детей под дождь было правильным.

«В отсутствии солнца - сияйте самостоятельно», «Разве Сердючке дождь помеха? Зажгли так, что жарко было всем. Даже тем, кто смотрел выступление в записи))», «Жаль, малыши наверное репетировали не раз и не вышли», «Но режиссер концерта правильно поступила, что не выпустила малышей. Скользкая поверхность сцены была от дождя. Мог бы упасть кто-либо из деток. Дождь внёс свои коррективы в сценарий. Но ничего. Все равно вышло все великолепно!», - пишут люди.

Напомним, что Андрей Данилко рассказал, почему променял вышиванку на звезду: "Все меня просто умоляли...".

Как сообщала Politeka, Сердючку после концерта на День Независимости зовут в Россию: "Не растрачивай…".

Также Politeka писала, что Андрей Данилко озадачил украинцев фото с ребенком на руках: "Что за мальчик?".