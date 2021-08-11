Відомий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, розповів про причини зміни сценічного костюма

Про це він розповів в інтерв'ю Vesti.ua.

Данилко стверджує, що саме Сердючка взагалі була першою українською поп-виконавицею, яка стала виступати у вишиванці.

"Коли це було" гоп-гоп-гоп", то під це завжди надягали вишиванки, хоча трендів таких ще не було. Вєрка як поп-виконавиця-перша виступала у вишиванці. Це було не тільки дурість, там завжди була присутня драма", - говорить артист.

На його переконання, такий костюм абсолютно не відповідав композиції "Dancing Lasha Tumbai", з якою Сердючка поїхала на Євробачення. Тому було вирішено міняти наряд.

Однак все мого бути зовсім інакше. Справа в тому, що для Євробачення Данилко підготував дві пісні, була ще " Європа-гоп!".

"Другу я написав спеціально в стилістиці "гоп-гоп", і всі мене просто благали співати саме її", - зазначив артист. При цьому сам Данилко вважав, що таку пісню не зрозуміє європейська публіка, тому взяв на себе відповідальність і зробив інший вибір.

Але повернемося до костюма. Що стосується знаменитої зірки, закріпленої на дзеркальному шоломі, то тут теж були свої складності. Справа в тому, що Данилко придумав її для групи "Музична бузок", і дуже не хотів віддавати цей елемент Вєрці Сердючці.

"Але потім зрозумів, що її потрібно надіти для Євробачення, щоб підкреслити, для тих, хто не знає, свій статус», - зізнався співак.

А після Євробачення Андрій Данилко вирішив, що зірка залишиться невід'ємним елементом образу Вєрки Сердючки.

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