Артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) показав дитину і привітав українців зі святом

Як передає Politeka.net, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) є відомим співаком і композитором. Він прославився завдяки своєму комічному таланту, на початку 1990-их він в перший раз вийшов в образі продовольщицы, чим підкорив публіку. У 1996-му році він почав музичну кар'єру з продюсером Юрієм Нікітіним. Артист прославився на весь світ, і досі є зіркою. Андрій активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.

Цього разу артист поділився новим фото на своїй станиці в Instagram. На знімку Андрій в образі Вєрки Сердючки зі сценічною мамою, якою є Інна Білокінь і дитиною позують на камеру.

"З Днем Незалежності (на фото: Мудрість, Майбутнє та Вічність)", підписав фото Андрій Данилко.

Шанувальники залишили безліч позитивних коментарів: "Є в світі якісь вічні, непорушні і постійні цінності, які здається були завжди і постійно, для нині живих людей - наприклад піраміда Хеопса, Королева Єлизавета, ну і віра Сердючка звичайно".

Також, в коментарях з'явилося питання про те, що це за хлопчик.

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