Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, всколыхнул публику новыми кадрами в любопытной компании

47-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в ресторане с авторами песен и, по совместительству, своими друзьями, передает Politeka.net.

Повод собраться был прекрасный. Андрей Михайлович отмечал триумф своего хита "Make It Rain Champagne!".

"Наконец-то отмечаем награду от @yunaawards за "Make It Rain Champagne!" с авторами песен - @andreas_ohrn и @bassflowmusic 🍺🍺🍺 Какое удовольствие!", - говорится в подписи.

В какой-то момент во время вечеринки бородатый друг поцеловал Данилко в щеку, трогательный момент попал на камеру.

Пользователи с жаром обсуждают увиденное:

"❤️ Отлично! Вы молодцы! Чудесное фото❤️"

"Эх, Андрей, Андрей... Как жить-то😢❤️"

"Классная компашка😁👍!"

"Андрей Данилко - красавчик 😍🔥"

"Михайлович, глубина Вашего взгляда поражает. Впечатление, как на конференции по философии, а не на бухече😂"

Отметим, Данилко с "Make It Rain Champagne" победил на музыкальной премии Yearly Ukrainian National Awards в номинации «Лучшая песня на иностранном языке». Церемония награждения состоялась в Киеве 12 мая.

Напомним, Андрей Данилко сделал радикальные выводы после скандала с Сердючкой: "Пошли они все..."

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