Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) показал ребенка и поздравил украинцев с праздником

Как передает Politeka.net, Андрей Данилко (Верка Сердючка) является известным певцом и композитором. Он прославился благодаря своему комическому таланту, в начале 1990-ых он в первый раз вышел в образе продовщицы, чем покорил публику. В 1996-ом году он начал музыкальную карьеру с продюсером Юрием Никитиным. Артист прославился на весь мир, и до сих пор является звездой. Андрей активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.

На этот раз артист поделился новым фото на своей станице в Инстаграм. На снимке Андрей в образе Верки Сердючки со сценической мамой, которой является Инна Белоконь и ребенком позируют на камеру.

"З Днем Незалежності (На фото: Мудрість, Майбутнє та Вічність)", подписал фото Андрей Данилко.

Поклонники оставили множество позитивных комментариев: "Есть в мире какие-то вечные, незыблемые и постоянные ценности, которые кажется были всегда и постоянно, для ныне живущих людей - например Пирамида Хеопса, Королева Елизавета, ну и Вера Сердючка конечно".

Также, в комментариях появился вопрос о том, что это за мальчик.

Ранее сообщалось, Данилко засветил поцелуй с бородатым качком и поделился радостью: "Наконец-то отмечаем...."

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