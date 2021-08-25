Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, викликав справжній фурор своїм виступом на концерті до Дня Незалежності України

На Олімпійському Сердючка блищала в яскравому костюмі, як на Євробаченні. Традиційно під час виступу зірку супроводжувала її «мама». Зірка запалила публіку і змусила всіх підтанцьовувати, виконавши хіт Dancing Lasha Tumbai.

"Людина-свято🔥 🔥 🔥, неповторний, незрівнянний АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ", "ви-наше національне надбання", "Андрій-геній", "Ну шо тут казать - порвала на шматки", "просто супер", "кращі", "Андрій Браво вам і колективу!!! Ура", "мільйон лайків би поставила", "Легенда нашого часу!!!! Любимо", "Як завжди-Богиня", "Боже, Вірочка, ви вогонь", - відреагували на виступ.

Виступ Сердючки викликав бурхливу реакцію не тільки українців, а й росіян, які стали кликати артиста до себе в країну.

"Хочу на ваш концерт, приїжджайте в Росію😢 🙏», «Не Розтрачуй свій талант, ти супер, Данилко Приїжджай до нас в закордон Росія Казахстан і т. д і тп всі союзні країни з тобою», «шкода не побачимо Вєрку в Росії», «ми так любимо і чекаємо Вас! Ваші концерти просто свято! Шкода що Росія і Україна тепер не їздять один одному", "Росії не вистачає таких шоу які робить Вєрка Сердючка«," улюблена Вірочка!!!))) Привіт з Росії", - пишуть в мережі.

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