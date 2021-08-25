Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, произвел настоящий фурор своим выступлением на концерте ко Дню Независимости Украины

На Олимпийском Сердючка блистала в ярком костюме, как на Евровидении. Традиционно во время выступления звезду сопровождала ее «мама». Звезда зажгла публику и заставила всех подтанцовывать, выполнив хит Dancing Lasha Tumbai.

«Человек-праздник🔥🔥🔥, неповторимый, бесподобный Андрей Михайлович», «Вы - наше национальное достояние», «Андрей – Гений», «Ну шо тут казать - порвала на шмаття», «Просто супер», «Лучшие», «Андрей Браво Вам и коллективу!!! Ура», «Миллион лайков бы поставила», «Легенда нашего времени!!!! Любим», «Как всегда – Богиня», «Боже, Верочка, вы огонь», - отреагировали на выступление.

Выступление Сердючки вызвало бурную реакцию не только украинцев, но и россиян, которые стали звать артиста к себе в страну.

«Хочу на Ваш концерт, приезжайте в Россию😢🙏», «Не растрачивай свой талант, ты супер, Данилко приезжай к нам в зарубеж Россия Казахстан и т.д и тп все союзные страны с тобой», «Жаль не увидим Верку в России», «Мы так любим и ждём Вас! Ваши концерты просто праздник! Жаль что Россия и Украина теперь не ездят друг другу», «России не хватает таких шоу которые делает Верка Сердючка», «Любимая Верочка!!!))) Привет из России», - пишут в Сети.

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