Инна Белоконь, которая известна как мама Верки Сердючки, показала себя с другим мужчиной
Как передает Politeka.net, Инна Белоконь является известной артисткой. Она получила популярность под другим сценическим псевдонимом, а именно Инны Адольфовны в образе мамы Верки Сердючки. Она всегда сопровождает артиста Андрея Данилко во время выступлений. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Инна поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. Как известно, артистка давно замужем, но на новом фото она появилась с другим мужчиной.
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"ТЫ НАШ ТАЛАНТЛИВ, УМНЫЙ, ДОБРЫЙ, СМЕШНОЙ , ПОЗИТИВНЫЙ ДРУГ!!!!! С ДНЕМКОЙ ТЕБЯ!!!!!! СИЛЬНО ОБОЖНЮЮ!", призналась Инна Белоконь
Также артистка показала еще одно фото своего друга.
Поклонники оставили несколько комментариев под фотографиями: "Котик", "Видно, что мальчишка талантливый".
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