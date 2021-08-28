Инна Белоконь, которая известна как мама Верки Сердючки, показала себя с другим мужчиной

Как передает Politeka.net, Инна Белоконь является известной артисткой. Она получила популярность под другим сценическим псевдонимом, а именно Инны Адольфовны в образе мамы Верки Сердючки. Она всегда сопровождает артиста Андрея Данилко во время выступлений. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Инна поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. Как известно, артистка давно замужем, но на новом фото она появилась с другим мужчиной.

"ТЫ НАШ ТАЛАНТЛИВ, УМНЫЙ, ДОБРЫЙ, СМЕШНОЙ , ПОЗИТИВНЫЙ ДРУГ!!!!! С ДНЕМКОЙ ТЕБЯ!!!!!! СИЛЬНО ОБОЖНЮЮ!", призналась Инна Белоконь

Также артистка показала еще одно фото своего друга.

Поклонники оставили несколько комментариев под фотографиями: "Котик", "Видно, что мальчишка талантливый".

Ранее сообщалось, бэк-вокалистка Сердючки "сбежала" от Данилко на шоу с Могилевской: "Когда ты являешься членом команды..."

Также, Данилко после жалоб на здоровье снова стал Сердючкой и навел шороху с новой песней: "Импровизация"

Politeka рассказывала, Сердючка с мамой возвращаются на большую сцену, украинцы ликуют: "Андрей, ты наше все!"