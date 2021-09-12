В сети показали ролик с ведущей бэк-шоу "Маски", которая покажет зрителям закулисье съемок
Как сообщает Politeka.net, на странице проекта "Маска" в соцсети Instagram опубликовали неожиданное видео, в котором рассекретили личной новой ведущей бэк-шоу второго сезона проекта. Оказалось, что закулисье шоу зрителям будет открывать известная украинская блогерша Нателла Кирс.
В ролике, который опубликовали в соцсети Нателла появилась в загадочном образе – в темном платье и объемном цветастом головном уборе с темной вуалью. За этим аксессуаром почти не видно лицо девушки, в глаза бросаются только ее черные губы.
В подписи к видео рассказали о новой ведущей: "ТАЙНА BACKSHOW РАСКРЫТА! Ведущей закулисья шоу МАСКА стала блогера Natella Kirs. В BACKSHOW она покажет, как создают самый загадочный проект страны, поставит острые вопросы и узнает тайны детективов и звезд, которые прячутся под масками".
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Пользователи в комментариях тут же начали комментировать видео, многие удивились, кто стал ведущей бэк-шоу "Маски": "Ого, вот это новости", "Ого, неожиданно. Не думал, что вы сделаете ее ведущей", "Вау! Поздравляю, Нателла", "Теперь мы узнаем, что же там за кулисами", "Что я и говорил! Разгадано".
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