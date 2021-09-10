Вот это да!

В сети показали еще одного участника шоу «Маска»

Как пишет Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстагарм появилось фото еще одного персонажа, который будет бороться за победу в зрелищном проекте.

Нижняя часть этой уникальной маски - лев, а верхняя - ястреб. Высота Грифона составляет три метра, а длина ноги - 90 сантиметров.

Отмечается, что этот костюм является самым сложным по одеванию, ведь состоит из 12 отдельных элементов.

Пользователи Сети были просто восхищены красотой данной маски, и не смогли сдержать своих эмоций.

«Египетская сила😂 маска🔥🔥», «Крутой персонаж», «Вау, это шикарный костюм🔥🔥🔥», «Ой красота», «Крутая маска», - пишут в комментариях.

Заинтригованные зрители поинтересовались, когда стартует шоу. Однако этот вопрос пока остался без ответа создателей программы. Тем не менее, в Сети предположили, что это будет в октябре – ноябре.

Напомним, украинцам уже показали таких персонажей нового сезона шоу "Маска" как Краля, Скандал, Робот, Тигр і Фея.

Напомним, новая героиня «Маски» Краля вызвала споры в сети, яркие кадры.

Как сообщала Politeka, новый герой в шоу "Маска" поразил шикарным видом украинцев.

Также Politeka писала, что новая героиня шоу "Маска" заворожила украинцев, похлопав своими "копытами".