Создатели "Маски" устроили переполох, показав очередной невероятный костюм, который появится во втором сезоне
На официальной страничке проекта в Инстаграм продолжают раскрывать секреты грядущего сезона, премьера которого состоится в октябре, передает Politeka.net.
Так, самым "крылатым"персонажем стала Фея. По словам художницы по костюмама Леси Патоки, у нее три пары крыльев, общий размах которых 2,5 метра, а весят они в сумме больше 10 килограммов. Для пошива блестящего комбинезона использовали инкрустированную камнями ткань, которую специально доставляли из Азии. Кроме того перёд наряда украсила голограммная кожа, она же дублируется в крыльях. Это позволит участнику сверкать, как настоящая Фея.
"Ангелы Victoria's Secret, берегитесь! Наша яркая Фея составит вам конкуренцию! 🔥", - говорится в подписи.
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Публика кинулась гадать, кто же может скрываться под этой маской. Мнения пользователей разделились: Вика из "НеАнгелов" или Оля Фреймут. Кому-то кажется, что идеальная Фея получится из первой, а кто-то думает, что этот образ подойдет второй.
"Может быть Алла Костромичова 🔥"
"Оля Фреймут"
"мне кажется, что это Олег Машуковский"
"Огнище 🔥🔥🔥"
"Вика из НеАнгелы👏"
"Это скорее всего не фея, а фей)))"
"Фея прекрасна!😍"
"Бритни Спирс😍"
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