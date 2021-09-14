Украинцев готовят к новому сезону шоу "Маска", однако детектив первого сезона, певец Андрей Данилко, заставил всех понервничать

Первый сезон шоу "Маска" возымел огромную популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Тольоко премьерный выпуск посмотрели более пяти миллионов человек.

Суть проекта - угадать участника, который скрывается под маской. Детективами первого сезона стали певцы Олег Винник, Дзидзьо и Андрей Данилко, а также исполнительницы Настя Каменских и Оля Полякова.

Зрители особенно отмечали работу Андрея Данилко на шоу, однако в новом сезоне артист заставил понервничать украинцев.

Уже появился видеоанонс второго сезона проекта, в котором снялись все детективы предыдущего сезона кроме Данилко, чем расстроил поклонников. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

За два часа видео собрало более 6000 просмотров и много комментариев.

"Данилко не захотел сняться? Но в жюри мы его ждем 😍", "А Андрея Данилко в судьях не будет?", "Будет ещё больше интересных и загадочных масок", "С нетерпением ждём, быстрее бы🤗", "это будет сказка под названием маска 🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, что премьера второго сезона состоится уже этой осенью, а создатели до сих пор не раскрывают - будет ли Андрей Данилко детективом, вновь заставляя всех понервничать.

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