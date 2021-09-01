Главный судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о новвоведениях на шоу и участниках 11 сезона

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Также он известен как главный судья шоу "МастерШеф". Как известно, скоро на телеэкраны выйдет 11 сезон проекта.

Так, на этот раз на странице телешоу "МастерШеф" в Инстаграме выложили новое интервью с Эктором. Его спросили о нововведениях в шоу.

"У нас новые конкурсы. Они отлично продуманы, что дает проекту вызывать еще больше эмоций после стольких лет на телевидении. Участники еще больше чувствуют себя частью проекта, они мотивированы и имеют еще большее желание попасть в финал.", - поведал Эктор Хименес-Браво.

Также он рассказал об участниках телешоу. Шеф-повар отметил, что участники шоу всегда уникальны.

"У нас есть одна учительница, она ведет себя как в школе с учениками, то есть всегда разговорчивая и её слово всегда является решающим.", добавил ресторатор.

Эктор выделил конкурсанта, которого не любят другие участники из-за его постоянного желания отыграться.

"Также у нас есть один парень, и честно говоря, я не думал, что он сможет раскрыться. Однако он из тех людей, за которыми "не заржавеет". То есть он всегда любит отыграться, конечно, участники его за это не любят.", - открыто заявил Хименес-Браво.

"Также есть интересный конкурсант - профессиональный игрок в покер, однако он очень сдержанный, спокойный, знаете, как программист, который всё время проводит за своим компьютером.", - рассказал главный судья "МастерШеф"

Эктор уверен, что вся Украина будет в восторге от новых участников.

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