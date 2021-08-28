Главный судья "МастерШеф" и известный ресторатор Эктор Хименес-Браво показал свою любимицу после душа

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является талантливым шеф-поваром. Он прославился благодаря своей работе в проекте "МастерШеф", где 11 сезонов остается неизменным судьей. Сейчас проходят последние съемки шоу, после чего, Эктор Хименес-Браво покинет Украину на некоторое время. Шеф-повар активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Эктор показал новые фото на своей странице в Инстаграм. На снимках - шеф-повар держит свою любимицу - Лупиту. Как видно по кадрам, Эктор показывает её сразу после душа.

"Лупита после душа - отдельное искусство", подписал фото Эктор.

До этого он показывал, какая Лупита активная, и как проводит с ней время.

Также Эктор сообщил, что сегодня очень важный день, и он направляется на съемки суперфинала проекта "МастерШеф"

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