Главный судья шоу «МастерШеф» и ресторатор Эктор Хименес-Браво честно признался, что представляет из себя за пределами телевидения

Популярный в Украине шоумен колумбийского происхождения поделился новым откровением в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Кто я без телевидение? Как минимум, я шеф-повар. Пусть последний 11 лет я работать на телевидение, это не значит, что он есть половина мой жизнь», - рассказал Эктор (авторская орфография сохранена).

Он добавил, что особое внимание уделяет созданию рынка питания с полезными продуктами.

Кроме того, Хименес-Браво рассказал о своей любви к командной работе. По его признанию, он – психолог и преподаватель, который тонко чувствует человеческую натуру и умеет работать с людьми.

Эктор также назвал себя бизнесменом, который вместе с партнерами старается поднимать гастроиндустрию в Украине.

«Вы уже давно следить за мной в Инстаграм и знаете, что за экран телевизор стоит человек, многогранный, особенный. Так почему же вы думать, что Мастер Шеф — это единственный мой грань?», - поинтересовался шоумен.

В качестве иллюстрации для этого поста он опубликовал свое фото, на котором позирует на озере в роскошном официальном костюме. В руках у шеф-повара крупная рыба и удочка.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в украинском национальном костюме впечатлил украинцев.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво показал фото с перчиком и рассказал о тяжелой работе повара.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво после огненного ЧП показал, с кем улетает из страны.