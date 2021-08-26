Главный судья шоу «МастерШеф» и ресторатор Эктор Хименес-Браво честно признался, что представляет из себя за пределами телевидения
Популярный в Украине шоумен колумбийского происхождения поделился новым откровением в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
«Кто я без телевидение? Как минимум, я шеф-повар. Пусть последний 11 лет я работать на телевидение, это не значит, что он есть половина мой жизнь», - рассказал Эктор (авторская орфография сохранена).
Он добавил, что особое внимание уделяет созданию рынка питания с полезными продуктами.
Кроме того, Хименес-Браво рассказал о своей любви к командной работе. По его признанию, он – психолог и преподаватель, который тонко чувствует человеческую натуру и умеет работать с людьми.
Сын Софии Ротару застал маму в волнительный момент, такой ее никто не видит: "За минуту до..."
Леся Никитюк, Горбунов, Яма, Лобода и другие высказались о новом звании Монатика: "Никто не верил в него..."
Полякова после громкого конфликта с Кароль высказалась о ее вокальных данных: "Тина..."
Рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "Еще два часа назад..."
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
Эктор также назвал себя бизнесменом, который вместе с партнерами старается поднимать гастроиндустрию в Украине.
«Вы уже давно следить за мной в Инстаграм и знаете, что за экран телевизор стоит человек, многогранный, особенный. Так почему же вы думать, что Мастер Шеф — это единственный мой грань?», - поинтересовался шоумен.
В качестве иллюстрации для этого поста он опубликовал свое фото, на котором позирует на озере в роскошном официальном костюме. В руках у шеф-повара крупная рыба и удочка.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в украинском национальном костюме впечатлил украинцев.
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво показал фото с перчиком и рассказал о тяжелой работе повара.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво после огненного ЧП показал, с кем улетает из страны.