Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал необычное фото и рассказал о тяжелой работе поваров

Как сообщает Politeka.net, известный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который является судьей шоу "МастерШеф", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал удивительное фото и заговорил о тяжелой работе поваров.

На фотографии нарядный Эктор позирует в стильном сером костюме, под пиджаком которого видно светлую рубашку с интересным узором. В руке и зубах он держит острый красный перец еще и с огоньком, и хищно смотрит в камеру.

В подписи к фото Хименес-Браво рассказал о тяжелой работе поваров: "Кто такой повар сегодня? Человек, который готовит и другой люди счастлив от его еда. Но когда я был маленький, профессий повар в Колумбия быть очень низкий престиж и даже позор для семья. То же самый был и в Украина. Повар, как и уборщик, это просто обслуга. Мне горько от того, что было. Вот почему, уже 30 лет я доказывать, что повар не лузер. Я потратил много сил и труд на себя, чтобы сейчас быть World Master Chef".

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