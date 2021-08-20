Відомий кухар Ектор Хіменес-Браво показав у соцмережі кадри з репетиції параду до Дня Незалежності

Як повідомляє Politeka.net, відомий канадський і український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який є суддею шоу "МастерШеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу ресторатор виклав у сторіс дивовижні кадри з центру Києва.

На відео Ектор показав колону військової техніки в центрі української столиці. Він їде в своєму автомобілі по вулиці Лесі Українки, і з салону машини знімає колону військової техніки.

"Дивіться друзі, що я бачу тут. Все це машини, які будуть готові скоро на святі Дня Незалежності України. Слава Україні!",- каже Ектор за кадром відео.

Відзначимо, що в Києві днями пройшла перша масштабна репетиція параду військ до Дня Незалежності України. Вулицями столиці пройшла колона військовослужбовців, військової техніки, а в небі пролетіла повітряна колона. Все це супроводжувалося музикою, яку виконував оркестр ЗСУ.

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