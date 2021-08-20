Известный повар Эктор Хименес-Браво показал в соцсети кадры с репетиции парада ко Дню Независимости

Как сообщает Politeka.net, известный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который является судьей шоу "МастерШеф", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз ресторатор выложил в сторис удивительные кадры из центра Киева.

На видео Эктор показал колону военной техники в центре украинской столицы. Он едет в своем автомобиле по улице Леси Украинки, и с салона машины снимает колонну военной техники.

"Смотрите друзья, что я вижу здесь. Все это машины, которые будут готовы скоро на празднике Дня независимости Украины. Слава Украине!", - говорит Эктор за кадром видео.

Отметим, что в Киеве на днях прошла первая масштабная репетиция парада войск ко Дню Независимости Украины. Улицами столицы прошла колонна военнослужащих, военной техники, а в небе пролетела воздушная колонна. Все это сопровождалось музыкой, которую исполнял оркестр ВСУ.

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