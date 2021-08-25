Главный судья шоу "МастерШеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, с кем улетает в Канаду после ЧП

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и главным судьей шоу "МастерШеф". Недавно ресторатор рассказал о том, что собирается покинуть Украину, правда, только на время.

На этот раз на своей странице в Инстаграм судья "МастерШеф" снова упомянул о своём отъезде из Украины и показал, с кем отправится в Канаду. Как рассказывал Эктор, у него дом находится именно в этой стране, и он не был там около 2 лет из-за пандемии.

"Я сейчас встречаюсь с моими друзьями потому что у нас вместе планируется Канада. У нас вместе будет Канада 1 месяц. Это будет круто.", рассказал Эктор у себя в Сториз.

Напомним, что ранее Эктор Хименес-Браво рассказал о пожаре, который произошел во время съемок "МастерШеф". Как оказалось, загорелось соседнее здание. Всех вовремя эвакуировали и никто не пострадал.

Ранее сообщалось, Эктор Хименес-Браво после пожара признался, что готовится к отъезду из страны: "Из-за пандемии..."

Также, участниками нового "Мастер Шеф-11" стали танцор, модель и игрок в покер, у Эктора глаза на лоб полезли: "А я вас знаю"

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