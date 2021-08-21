Известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что делает, чтобы выглядеть красивым

Как пишет Politeka.net, 49-летний талантливый повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво прославился в Украине не только как ресторатор, а еще и как судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф Украина".

В своем Instagram Эктор часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. На этот раз, ресторатор рассказал, что внешний вид для него очень важен, поэтому он часто ходит к парикмахеру, всегда следит за своей одеждой, ходит к косметологу и следит за кожей лица.

"Я хожу к косметологу, делаю утренние и вечерние процедуры по уходу за лицом, всегда слежу за своей одеждой и часто стригусь", - рассказывает Эктор.

По словам Эктора, он очень любит красиво выглядеть не только потому, что работает на телевидении, но и потому, что по национальности он – латиноамериканец, а у них это в крови.

В своем Instagram Эктор рассказал поклонникам, что решил немного изменить имидж и пошел к парикмахеру.

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