Эктор Хименес-Браво, судья "Мастер Шеф", показал себя и рассказал об Украине

Как пишет Politeka.net, Эктор является известным канадским и украинским шеф-поваром колумбийского происхождения. Хименес-Браво уже 11 лет находится в Украине и в День Независимости решил рассказать в Инстаграм, что для него значит наша страна.

"УКРАИНА, ТЫ СТАЛА МОИМ ДОМОМ

Я влюбился в тебя сразу, с первых шагов по Ярославовому Валу. Погода, атмосфера, деревья, люди, уличные певцы, ярмарка — все этот зашло в мое сердце и осталось во мне. Я ждал, пока вернусь сюда на долгие года, а может и навсегда.

Украина это про людей. Про искренний, веселый, свободолюбивый, гордый, буйный, но такой свой народ. Они делают Украина такой, какой она есть — молодой и несломленной.

Спасибо тебе за 11 лет, дорогая Украина, это лучшее время в моей жизни.

Поздравляю с большим праздником для всех нас — с Днем Независимости, Украина!", - написал Эктор.

На фото Хименес-Браво был в вышиванке и шароварах, а сверху держал фалг Украины. Кадр получился очень патриотичным.

Фанаты поставили более 33 тысяч лайков и написали комментарии:

"Невероятно, патриотически, молодец. С праздником", "Бравый козак", "Вау, какой козаченька. Независимости в ваших мыслях", "Настоящий украинец", "Слава Украине. Я с тобой. Только любовь для всех. Хороший день".

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