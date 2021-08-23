Известный телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина приняли участие в новом "МастерШеф. Селебрити"

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоубизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей. Пара активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Кристина опубликовала новую серию фото. Как известно, Григорий и Кристина засветились на шоу "МастерШеф. Селебрити". На снимке Кристина обнимает своего мужа Григория и также главного судью проекта "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво.

Также Кристина показала и других участников выпуска, а именно знаменитого хореографа Влада Яму и его жену Лилию, и актрису Ксению Мишину с её бывшим избранником Александром Эллертом.

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