Жена ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина похвасталась идеальной фигурой

Как передает Politeka.net, в последнее время к 31-летней красотке приковано пристальное внимание. Ее муж стремительно набирает популярность, поскольку является ведущим самых рейтинговых шоу в Украине. Недавно стало известно, что Решетник будет вести культовое шоу «Україна має талант», посвященное 30-летию независимости.

Поклонники обожают семью Решетника, поскольку, несмотря на столь молодой возраст, пара успела обзавестись уже троими детьми. При этом Кристина после трех родов выглядит просто превосходно.

На свежем фото девушка позировала в очень коротком платье, которое подчеркнуло ее стройные ножки. Кроме этого, наряд сделал акцент на талии красотки.

«Добрый вечер», - коротко подписала фото женщина.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Барби или Синди. Кристи», «Вы невероятная», «Хорошее платье, но туфли не под него», «Красотка», «Мило», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Решетник засветилась с детьми на сцене "Україна має талант": кадры.

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