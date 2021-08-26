Блогер и звезда TikTok Даша Евтух стала участницей популярного кулинарного шоу «МастерШеф»

Как передает Politeka.net, анонс появился на официальной странице проекта в Сети.

Судя по кадрам, блогерше удалось удивить главного судью проекта Эктора Хименес-Браво.

Украинцы обрадовались появлению Даши в проекте.

«Ну раз она "Зробила ще ХАЛЬВИ трохи", то сезон будет многообещающим», «Та вона бешена коняка😂😂😂 уже и тут она», «Жду сезон ради 2 людей (Веду коняку,вона якась бешена),и (Ярославу Крутову из тмпу 2)», «Уже ждем всей семьей с нетерпением», «Уже соскучилась за этим шоу», «Уууууу понеслась», «Даша, победы, победы и только победы», - пишут в комментариях.

Даша Евтух проживает в селе Богодаровка в Полтавской области. Она стала популярной в социальных сетях благодаря своей открытости и искренности. Девушка снимает ролики и демонстрирует все реалии сельской жизни.

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