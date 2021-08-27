Известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками своими переживаниями

Как пишет Politeka.net, 49-летний талантливый повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво прославился в Украине не только как ресторатор, а еще и как судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф Украина". Так, в своем Instagram мужчина часто рассказывает о съемках кулинарного шоу.

В этот раз Эктор поделился со своими поклонниками тем, что очень волнуется перед финалом 11 сезона "Мастер Шеф". Как известно, 27 августа Эктор должен объявить, кто же стал победителем этого сезона.

За день до финала шоу Хименес-Браво рассказывал поклонникам, что каждый раз волнуется перед тем, как выбрать победителя. По словам ресторатора, он отправился на прогулку в лес, чтобы хорошо все обдумать и принять правильное решение.

"Доброе утро, друзья! Сегодня очень важный день, сегодня суперфинал 11 сезона "Мастер Шеф". Я вчера очень много гулял в лесу и много думал", - сказал Эктор.

Заметим, что премьера нового сезона популярного кулинарного шоу состоится 28 августа. "Мастер Шеф" будут транслировать на телеканале СТБ каждую субботу.

Ранее Politeka писала, что украинская звезда Tik Tok Даша Евтух неожиданно явилась на Мастер Шеф и раскрыла Эктору свою мечту: "бешеная лошадь, уже и здесь она".

Напомним, что Эктор Хименес-Браво после огненного ЧП показал, с кем улетает из страны: "будет круто".

A еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из " Мастер Шеф "в украинском национальном костюме поразил украинцев:"бравый казак".