Головний суддя шоу "МастерШеф" і ресторатор Ектор Хіменес-Браво показав, з ким відлітає в Канаду після НП

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і головним суддею шоу "МастерШеф". Нещодавно ресторатор розповів про те, що збирається покинути Україну, але лише на деякий час.

Він активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram суддя "МастерШеф" знову згадав про свій від'їзд з України і показав, з ким відправиться до Канади. Як розповідав Ектор, у нього будинок знаходиться саме в цій країні, і він не був там близько 2 років через пандемію.

"Я зараз зустрічаюся з моїми друзями тому що у нас разом планується Канада. У нас разом буде 1 місяць. Це буде круто.", розповів Ектор у себе в сторіз.

Нагадаємо, що раніше Ектор Хіменес-Браво розповів про пожежу, яка сталася під час зйомок "МастерШеф". Як виявилося, загорілася сусідня будівля. Всіх вчасно евакуювали і ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, Ектор Хіменес-Браво після пожежі зізнався, що готується до від'їзду з країни: "Через пандемію..."

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