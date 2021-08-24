Ектор Хіменес-Браво, суддя "Майстер Шеф", показав себе і розповів про Україну

Як пише Politeka.net, Ектор є відомим канадським та Українським шеф-кухарем колумбійського походження. Хіменес-Браво вже 11 років перебуває в Україні і в День Незалежності вирішив розповісти в Instagram, що для нього означає наша країна.

"УКРАЇНО, ТИ СТАЛА МОЇМ ДОМОМ

Я закохався в тебе відразу, з перших кроків по Ярославовому Валу. Погода, атмосфера, дерева, люди, вуличні співаки, ярмарок — все це зайшло в моє серце і залишилося в мені. Я чекав, поки повернуся сюди на довгі роки, а може і назавжди.

Україна це про людей. Про щирий, веселий, волелюбний, гордий, буйний, але такий Свій народ. Вони роблять Україну такою, якою вона є-молодою і незломленою.

Спасибі тобі за 11 років, дорога Україно, це найкращий час у моєму житті.

Вітаю з великим святом для всіх нас-з Днем Незалежності, Україно!",- написав Ектор.

На фото Хіменес-Браво був у вишиванці і шароварах, а зверху тримав фалг України. Кадр вийшов дуже патріотичним.

Фанати поставили понад 33 тисячі лайків і написали коментарі:

"Неймовірно, патріотично, молодець. Зі святом", "бравий козак", " Вау, який козаченька. Незалежності у ваших думках"," справжній українець", " Слава Україні. Я с тобой. Тільки любов для всіх. Хороший день".

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