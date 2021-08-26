Головний суддя шоу "МастерШеф" і ресторатор Ектор Хіменес-Браво чесно зізнався, що являє собою за межами телебачення
Популярний в Україні шоумен колумбійського походження поділився новим одкровенням в Instagram, повідомляє Politeka.net.
"Хто я без телебачення? Як мінімум, я шеф-кухар. Нехай останній 11 років я працювати на телебачення, це не означає, що він є половина моє життя", - розповів Ектор (авторська орфографія збережена).
Він додав, що особливу увагу приділяє створенню ринку харчування з корисними продуктами.
Крім того, Хіменес-Браво розповів про свою любов до командної роботи. За його визнанням, він - психолог і викладач, який тонко відчуває людську натуру і вміє працювати з людьми.
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Ектор також назвав себе бізнесменом, який разом з партнерами намагається піднімати гастроіндустрію в Україні.
"Ви вже давно стежити за мною в Instagram і знаєте, що за екран телевізор стоїть людина, багатогранна, особлива. Так чому ж ви думати, що Майстер Шеф - це єдиний мій грань?", - поцікавився шоумен.
В якості ілюстрації для цього поста він опублікував своє фото, на якому позує на озері в розкішному офіційному костюмі. В руках у шеф-кухаря велика риба і вудка.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" в українському національному костюмі вразив українців.
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво показав фото з перчиком і розповів про важку роботу кухаря.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво після вогняної НП показав, з ким відлітає з країни.