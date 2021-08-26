Блогер і зірка TikTok Даша Євтух стала учасницею популярного кулінарного шоу "МастерШеф"

Як передає Politeka.net, анонс з'явився на офіційній сторінці проекту в мережі.

Судячи з кадрів, блогерці вдалося здивувати головного суддю проекту Ектора Хіменес-Браво.

Українці зраділи появі Даші в проекті.

«Ну раз вона "Зробила ще ХАЛЬВИ трохи", то сезон буде багатообіцяючим», «Та вона скажена коняка😂😂😂 вже і тут вона», «Чекаю сезон заради 2 людей (Веду коняку,вона якась бешена), і (Ярославу Крутова з тмпу 2)», «Вже чекаємо всією сім'єю з нетерпінням», «Вже скучила за цим шоу», «Уууууу понеслося», «Даша, перемоги, перемоги і тільки перемоги», - пишуть в коментарях.

Даша Євтух проживає в селі Богодарівка в Полтавській області. Вона стала популярною в соціальних мережах завдяки своїй відкритості і щирості. Дівчина знімає ролики і демонструє всі реалії сільського життя.

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