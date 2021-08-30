Главный судья "МастерШеф" Эктор-Хименес Браво поделился в сети рецептом

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным ресторатором и шеф-поваром. Он прославился в Украине благодаря своей работе в шоу "МастерШеф", где он уже 11 сезонов остается главным судьей. Эктор активно ведет социальные сети, где делится рецептами и моментами из жизни.

На этот раз Хименес-Браво поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. На видео он показывает рецепт чебуреков.

"Настоящий чебурек

Ингредиенты:

– Мука — 400 гр.

– Вода кипяток — 200 мл.

– Соль — 10 гр.

– Сахар — 20 гр.

– Водка — 30 гр.

– Масло растительное — 30 гр.

– Фарш говядины или баранины — 800 гр.

– Лук репчатый — 1 шт.

– Чеснок — 2 зубчика.

– Кинза — 20 гр.

– Вода — 100 гр.

– Соль — 4 гр.

– Перец черный — 3 гр.

Фарш смешать с мелко рубленым чесноком, луком и кинзой, солью и перцем, активно перемешать и добавить воды. Фарш должен быть слегка жидковатым.

В воде растворить соль и сахар и поставить на огонь, в муку влить кипяченую воду, масло и водку. Замешать тесто и дать ему отдохнуть в холодильнике в течение 1 часа.

От теста отрезать небольшой кусочек и раскатать как можно тоньше, выкладываем фарш и формируем чебурек, вилкой залепливая края.

Можно пожарить во фритюре, а можно обжарить на сухой сковородке или запечь. Мне больше нравится 2 вариант, он менее жирный и все такой же вкусный.

Приятного аппетита!", - поделился шеф-повар.



Поклонники Эктора отреагировали негативно и оставили ему множество комментариев: "Это не чебуреки", " У меня лучше! Но Эктора", " Пардон,но Это точно не крымский чебурек", " На 800 гр. мяса всего одна луковица? Эктор, не готовьте то, что не знаете - при всем уважении. Чебуреки любят сочный фарш, а это - побольше лука,соль,перц,вода и ни какого чеснока, тем более!"

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