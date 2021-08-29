А как ваше утро?

Главный судья шоу "МастерШеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал свои утренние ритуалы, и рассказал о насыщенной ночи

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво поделился кадрами на воей странице в Инстаграм.

«Привет, друзья. Вчера был очень долгий день, так как был суперфинал. Я очень довольный нашей работой, но я очень устал, т.к. приехал домой ближе к 3 утра…», - поделился судья шоу «Мастершеф».

Чтобы взбодриться Эктор приготовил себе кофе, и показал, как наслаждается напитком, любуюсь прекрасным видом из окна. При этом он был в одних трусах.

«Всем привет! Как ваше утро?», - написал ресторатор.

Отметим, Эктора нередко критикуют за кадры в нижнем белье.

«Че ты в трусах на весь мир?» - как-то задал вопрос кулинару один из фолловеров.

Эктора Хименес-Браво такой вопрос рассмешил он решил ответить.

«Если честно, дома я всегда голый. Я одеваюсь в трусы для вас», - сказал ресторатор.

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