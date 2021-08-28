Украинский ресторатор Эктор Хименес-Браво, судья "Мастер Шеф", поделился своими планами, обратившись к украинцам

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво уже 11 лет живет в Украине. Ресторатор колумбийского происхождения недавно признался, что очень полюбил страну. Теперь шеф-повар еще и рассказал, какие планы у него на Украину.

На новом фото Эктор показался в стильном пиджаке, а в руках держал собачку по кличке Лулита. Ресторатор улыбался, сидя на стуле.

"А куда я иду дальше? Я постоянно работаю, чтобы быть лучшим, потому что я перфекционист. И очень стараюсь, чтобы мой ресторан был ни с чем не сравним, чем-то особенным. Я бы очень хотел себя клонировать, чтобы успевать делать все свои задуманные дела. Мой трудоголизм приносит огромное удовольствие - достижение цели: довольный гость, потребитель, все кто покупает мой товар, смотрит Мастер Шеф, наблюдает за моей жизнью в Инстаграм.

Я действительно счастливый человек, потому что добился всего чего хотел. Но мой внутренний двигатель не разрешает останавливаться, хочется делать еще и еще. Я бы хотел открыть еще 100 ресторанов. Часто финансовый доход украинцев не позволяет разгуляться. Я бы хотел сделать много классных мест, но когда начинаю творить, то выбираю лучшую локацию, продукт, посуду, меню, а в Украине всего 5-10% могут позволить заходить в такое дорогое заведение", - написал Эктор.

Также Хименес-Браво добавил, что сейчас он что-то готовит:

"Могу еще секрет сказать, что мы с бизнес-партнером каждый день работаем над новой идеей и концепцией ресторана для Украины. После пандемии это особенно актуально, сейчас, когда индустрии нужна перезагрузка и новое дыхание. Мы усердно работаем, чтобы подарить индустрии ресторан новой волны. Какой ресторан вы хотели бы от меня? Японский, латиноамериканский, тайский?", - написал Эктор.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и начали активно советовать Хименесу-Браво, какой ресторан они бы хотели.

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