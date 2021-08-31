Владимир Ярославский, ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф", объявил войну лишним килограммам и, кажется, побеждает

В Сети опубликовали анонс нового сезона, который должен выйти на экраны уже 6 сентября, передает Politeka.net. По-прежнему, ведущими "МастерШеф" являются Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Последний сильно изменился внешне. Как известно, 42-летний шеф-повар, ранее страдавший от лишнегов веса, теперь много времени уделяет спорту и правильному питанию. Ярославский с радостью делится своими успехами и "рецептами" похудения в соцсети. По его словам, у него есть пять правил: регулярное употребление воды, никаких перекусов, пешие прогулки вместо такси, занятия спортом и особое питание (два раза в день, до 12 и в 18-19 часов, в основном рыба и овощные салаты).

Пользователи в комментариях бурно обсуждают, как теперь выглядит Ярославский:

"Прическа Эктора с каждым сезоном все хуже и хуже, Мартыновскую из некоторых выпусков можно на огород ставить. А Ярославский - красавчик, похудел, не испортился. Насколько "ку-ку" участники, ещё увидим. Жду новый сезон с нетерпением, надеюсь не разочарует"

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