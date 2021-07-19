Известный шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал своё спортивное телосложение

Как передает Politeka.net, судья популярного проекта "Мастер Шеф" и известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский известен так же своей отличной физической формой.

В этот раз Владимир поделился в своем Инстаграм правилами, которые помогали ему похудеть. И также добавил снимок, где оголил торс и показал свою идеальную спортивную фигуру.

"Продолжаю рассказывать о привычках, которые помогли мне похудеть.

Я понял, что временная мотивация не работает. Изменение питания на неделю или месяц не подходит. Необходимо изменить и выработать новые алгоритмы питания и вообще жизни. Не ждать момента, когда можно будет есть булки, а думать о том, что надо есть правильно всегда. Наслаждайтесь качественными продуктами и простыми вкусами, дайте себе время привыкнуть жить по-новому..." - пишет шеф-повар.

Поклонники Владимира в комментариях благодарят за советы и восторгаются мотивацией: "Последнее фото огонь. Вы, Владимир, в прекрасной форме", "Спасибо за советы!", "Вы молодец"

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