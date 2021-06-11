Элеонора Баранова, ставшая первой девушкой-победительницей "МастерШеф. Профессионалы", раскрыла, что творилось за кулисами кулинарного шоу

25-летняя победительница третьего сезона, выигравшая миллион гривен, в настоящий момент работает вместе с одним из судей проекта - ресторатором Владимиром Ярославским в его новом заведении, а также запустила собственную доставку еды. В планах у Элеоноры открыть собственную кулинарную школу, причем не просто с частными уроками, а, заручившись поддержкой государства, чтобы каждый мог себе позволить эту профессию.

В одном из интервью Баранова назвала "МастерШеф. Профессионалы" - школой выживания. Девушка раскрыла, что имела ввиду, раскрыв детали закулисья проекта изданию "КП в Украине".

По словам Барановой, шоу ее закалило: "Ты попадаешь в непривычную среду обитания, приходится подстраиваться. Мне было непросто. Не могу назвать себя интровертом, мне просто более комфортно в своем окружении. Жить вне дома с незнакомыми людьми мне было непривычно. Эдакий лагерь - вы живете по два человека в комнате. У каждого свои привычки. Кто-то спит с включенным телевизором, потому что не может уснуть. А я так не могу. Приходится уживаться, находить точки соприкосновения. Скорее бытовые вещи были для меня непривычными. Ты находишься в социуме, где каждый шеф. Плюс судьи, вердикты, тайминг, условия, рамки. Да, это школа, по-другому не назовешь".

Ранее победительница "МастерШеф. Профессионалы" делилась, что было самым сложным для нее. Девушка рассказала в Инстаграм об эмоциональном выгорании.

"Когда ушел Леня, меня это прям выбило и добило... потому что там была прямо череда - ушла Лида, ушел Нужный, Леня... И в какой-то момент я поняла, что я следующая. Как-то все шло по цепочке... к бабке не ходи - собирай чемоданы". - откровенничала Баранова, которой все же удалось взять себя в руки и дойти до победного конца.

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