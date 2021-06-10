Элеонора Баранова, ставшая первой девушкой-победительницей "МастерШеф. Профессионалы", разоткровенничалась о реакции на победу, профессиональном выгорании и своих планах

Так, 25-летняя победительница третьего сезона кулинарного шоу призналась, что не поверила в свою победу. Девушка поделилась видеороликом в Инстаграм, где отвечает на самые актуальные вопросы, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Я ничего не выигрывала в жизни, в лотерею и вообще... И тут - тебе не верится!", - сообщила она.

По словам Барановой, которая в кулинарии уже больше 10 лет, в жизни ей ничего не давалось легко. Девушка честно рассказала о своих провалах и их причинах. Так, важным событием и толчком к развитию для нее стало увольнение с предыдущей работы в ресторане «Fish&Pussycat Sushi Bar» в центре Киева.

"Потому что поняла, что мне больше нечего дать этому месту. Это нечестно. Да, я придумаю, сделаю, но, если я этим не горю, это не искренне и без любви, то там нет будущего. Для меня важно, чтобы я горела!", - поделилась Элеонора.

Сейчас она работает шеф-поваром нового ресторана Владимира Ярославского, одного из судей проекта.

Вспоминая о самом сложном в шоу, Элеонора рассказала об эмоциональном выгорании.

"Когда ушел Леня, меня это прям выбило и добило... потому что там была прямо череда - ушла Лида, ушел Нужный, Леня... И в какой-то момент я поняла, что я следующая. Как-то все шло по цепочке... к бабке не ходи - собирай чемоданы". - поделилась девушка.

Напомним, в "Мастер Шеф. Профессионалы 3", участники накормили Эктора и Ярославского вонючими консервами: "Это треш!"

Ранее портал Politeka cообщал, что судья "Мастер Шеф" Глинская раскрыла рецепт необычного лаймового пирога: "Создает хорошее настроение»"

На Politeka мы рассказывали, что "Мастер Шеф. Профессионалы 3", уязвленный Хименес-Браво разгромил 21-летнего участника-наглеца: "Попустили..."