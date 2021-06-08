Победительница "Мастер Шеф. Профессионалы - 3" 25-летняя Баранова рассказала, куда потратит выигранный миллион

Как пишет Politeka.net, пятого июня состоялся финальный выпуск третьего сезона популярного кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы. Победительницей шоу стала Элеонора Баранова - первой девушкой-победительницей МастерШеф. Профессионалы и получила миллион гривен. После победы Элеонора работает шеф-поваром нового ресторана Владимира Ярославского.

В новом интервью кулинарка рассказала, как изменилась ее жизнь после проекта, и куда потратит миллион гривен.

"Закрытые границы мешают осуществлению моих планов. Поездка и обучение в Испании пока что под вопросом. Естественно, часть суммы уйдет на саморазвитие. Определенной стратегии, куда эти деньги пойдут, у меня изначально не было. На проект я шла не ради денег, а ради того, чтобы готовить другую еду, собственно, этим я и сейчас занимаюсь. Если бы мне нужны были деньги, я бы пошла в банк и взяла кредит. Безусловно, миллион гривен - это приятный бонус. Они не пропадут, идей у меня много", - сказала девушка.

Ее жизнь после шоу изменилась кардинально! Причем, мне кажется, это произошло на следующий день после победы. Первое, что произошло в моей жизни, - это увольнение из Fish & Pussycat Sushi Bar.

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