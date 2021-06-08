Победительница "Мастер Шеф. Профессионалы - 3" 25-летняя Баранова рассказала, куда потратит выигранный миллион
Как пишет Politeka.net, пятого июня состоялся финальный выпуск третьего сезона популярного кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы. Победительницей шоу стала Элеонора Баранова - первой девушкой-победительницей МастерШеф. Профессионалы и получила миллион гривен. После победы Элеонора работает шеф-поваром нового ресторана Владимира Ярославского.
В новом интервью кулинарка рассказала, как изменилась ее жизнь после проекта, и куда потратит миллион гривен.
"Закрытые границы мешают осуществлению моих планов. Поездка и обучение в Испании пока что под вопросом. Естественно, часть суммы уйдет на саморазвитие. Определенной стратегии, куда эти деньги пойдут, у меня изначально не было. На проект я шла не ради денег, а ради того, чтобы готовить другую еду, собственно, этим я и сейчас занимаюсь. Если бы мне нужны были деньги, я бы пошла в банк и взяла кредит. Безусловно, миллион гривен - это приятный бонус. Они не пропадут, идей у меня много", - сказала девушка.
Аллу Пугачеву, которую все боятся, довели до слез на публике: "Негодяй"
Жена продюсера "Квартал 95" повеселилась в постели в белоснежном комплекте: "А вывод здесь простой..."
В Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП: медики спасают ему жизнь
Маршрутка влетела в бензовоз на трассе Киев-Одесса: первые кадры масштабной аварии
Влюбленная пара погибла на украинской трассе, им не было и 30 лет: кадры трагедии
Ее жизнь после шоу изменилась кардинально! Причем, мне кажется, это произошло на следующий день после победы. Первое, что произошло в моей жизни, - это увольнение из Fish & Pussycat Sushi Bar.
Напомним, в "Мастер Шеф. Профессионалы 3", участники накормили Эктора и Ярославского вонючими консервами: "Это треш!"
Ранее портал Politeka cообщал, что судья "Мастер Шеф" Глинская раскрыла рецепт необычного лаймового пирога: "Создает хорошее настроение»"
На Politeka мы рассказывали, что "Мастер Шеф. Профессионалы 3", уязвленный Хименес-Браво разгромил 21-летнего участника-наглеца: "Попустили..."