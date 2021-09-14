Известный исполнитель Олег Винник выступил на праздновании 120-летия города Буча под Киевом

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появились эксклюзивные фото с концерта, который проводился на стадионе «Юбилейный». На фото видно, что стадион переполнен, а зрители зажигают под песни любимого исполнителя. Винник на снимках, как всегда выглядит прекрасно.

«Люблю праздновать вместе с вами ваши знаменательные даты! Спасибо за феерический прием! Вся Буча на Юбилейном. Еще раз поздравляю с Днем рождения!», - подписал фото артист.

В комментариях поклонники стали делиться впечатлениями о концерте.

«Там, где вы, всегда праздник», «Вы человек праздник! Даже сильный дождь пройдет от Вашего голоса. Зажгли Бучу по полной!», «Вся Буча запомнит этот концерт, спасибо тебе большое за эти эмоции», «Олег Анатольевич, Вы самый лучший! И с праздником поздравили, и девушек самыми счастливыми сделали», «Молодец, феерично!», «Ох, Олег Анатольевич, вы же у нас человек-праздник», - пишут пользователи сети.

Напомним, что поклонницы Олега Винника "атаковали" его машину: "Пожалуйста...".

Как сообщала Politeka, Олег Винник во всем черном поставил на уши город под Киевом: " Не забывайте…".

Также Politeka писала, что у Олега Винника "большая любовь" с замужней певицей: "Делаем ребенка".