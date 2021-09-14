Популярний український співак Олег Винник виступив на святкуванні 120-річчя міста Буча Київської області

Як пише Politeka.net, 12 вересня цього року місто Буча, що на Київщині, відзначало 120 річницю із дня створення. З нагоди ювілею місцева влада організувала грандіозне святкування. На святкування було запрошено багато зірок шоу "Голос країни" та "Х-Фактор", також тут виступили екссолісти гурту "Діофільми" Вадим Олійник та гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький. Зірковим ведучим святкування став шоумен Андрій Джеджула.

Однак головним зірковим гостем свята став популярний співак Олег Винник. У своєму Instagram він поділився відеороликом із концерту в Бучі.

"Минулими вихідними привітали Бучу із 120-річчям! Нехай ваші серця горять як ці запалені вогники 🔥🔥🔥", - написав Винник.

Зауважимо, що послухати хіти улюбленого співака на стадіоні "Ювілейний" зібралася рекордна кількість людей.

"Великий Молодець! ❤️ Скільки людей зібралося, щоб побачити Кумира і відзначити свято! 🎉🎉🎉🎉🎉", " Було драйвово🔥🔥🔥Їдемо далі 😄", " Концерт був супер!) Олеже ви найкращі!❤️❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥", "Львів чекає вашого вогню і сили 🔥🔥🔥🔥🔥.Ми вас любимо . Львів чекає вас з нетерпінням", " Олег у вас змінився голос і не в кращу сторону, особливо помітно було на цьому концерті, дуже шкода, бережіть зв'язки", "Не забувайте про маленькі міста України 🌟✨🌟. Ніжин завжди чекає !!! 🙋💐 - написали шанувальники.

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